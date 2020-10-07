AA muhabirinin anonsu sırasında fırlatılan füze, kısa süreli paniğe yol açtı
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AA muhabirinin anonsu sırasında fırlatılan füze, kısa süreli paniğe yol açtı

07.10.2020 12:23 | Son Güncelleme: 07.10.2020 13:37

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın ikinci defa uzun menzilli füzelerle hedef almak istediği Yevlah kentine saldırıyı, savunma sistemiyle engelledi.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın ikinci defa uzun menzilli füzelerle hedef almak istediği Yevlah kentine saldırıyı, savunma sistemiyle engelledi.

AA ekibinin, Ermenistan ordusunun dün akşam Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattına yönelik gerçekleştirdiği ilk füze saldırısında patlamayan misket bombasını görüntülediği sırada ikinci bir hava saldırısı yapıldı.

Saldırı gerçekleşmeden önce boru hattı civarında Azerbaycan'a ait Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) görüldü.

SİHA hareketliliğinden kısa bir süre sonra Azerbaycan'a ait hava savunma sistemi, Ermenistan tarafından gelen füzeyi bertaraf etti.

AA muhabirine konuşan olay yerindeki Azerbaycanlı güvenlik yetkilileri, füzenin Ermenistan'ın saldırısının engellenmesi için ateşlendiğini söyledi.

Ermenistan, çatışmaların başlangıcından bu yana ilk defa dün gece Yevlah kentini hedef almıştı.

AA muhabirinin anonsu sırasında fırlatılan füze, kısa süreli paniğe yol açtı
AA muhabirinin anonsu sırasında fırlatılan füze, kısa süreli paniğe yol açtı
AA muhabirinin anonsu sırasında fırlatılan füze, kısa süreli paniğe yol açtı
AA muhabirinin anonsu sırasında fırlatılan füze, kısa süreli paniğe yol açtı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Akkaya

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