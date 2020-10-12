Azerbaycan Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırısına ilişkin bilançoyu açıkladı
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Azerbaycan Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırısına ilişkin bilançoyu açıkladı

12.10.2020 12:02 | Son Güncelleme: 12.10.2020 12:05
Azerbaycan Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırısına ilişkin bilançoyu açıkladı

Azerbaycan Başsavcılığı'nın Ermenistan'ın ateşkes sonrası Azerbaycan'ın en büyük ikinci kenti olan Gence'deki sivillere yönelik saldırıda bilançoyu açıkladı.

Azerbaycan Başsavcılığı'nın Ermenistan'ın ateşkes sonrası Azerbaycan'ın en büyük ikinci kenti olan Gence'deki sivillere yönelik saldırıda bilançoyu açıkladı. Başsavcılık, Ermenistan'ın saldırısında 41 sivilin hayatını kaybettiğini ve 207 kişinin yaralandığını duyurdu

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun ateşkese rağmen gece boyunca düzenlediği saldırıları önlemeye devam ederken, Rusya'da ateşkes ilan edilmesinin ardından Ermenistan'ın Azerbaycan'ın en büyük ikinci kente gerçekleştirdiği sivillere yönelik bilanço açıklandı. Azerbaycan Başsavcılığı, Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırıda, toplam 41 sivilin hayatını kaybettiğini ve 207 kişinin yaralandığını duyurdu. Başsavcılık, Ermenistan'ın sivilleri hedef aldığı saldırıda, bin 185 evin, 148 sivil tesisin ve 57 adet çok katlı binanın kullanılamaz hale geldiğini açıkladı.


Azerbaycan Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırısına ilişkin bilançoyu açıkladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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