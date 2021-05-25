Azerbaycan, Ermenistan'ın sınırda çatışma yaşandığına ilişkin açıklamasını yalanladı
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Azerbaycan, Ermenistan'ın sınırda çatışma yaşandığına ilişkin açıklamasını yalanladı

Azerbaycan, Ermenistan'ın sınırda çatışma yaşandığına ilişkin açıklamasını yalanladı
Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın sınırda çatışma yaşandığına ilişkin açıklamasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın sınırda çatışma yaşandığına ilişkin açıklamasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında, Ermenistan Savunma Bakanlığının Azerbaycan askerlerinin sınırda Ermenistan askerlerine ateş açtığı yönünde asılsız iddiada bulunduğu belirtildi.

Bugün öğle saatlerinde Ermenistan ordusuna ait personel dolu yedi kamyonun sınıra yaklaşmasının Azerbaycan askerleri tarafından uyarılarak önlendiği bildirilen açıklamada, "Birimlerimizin karşı tarafa ateş açmadığını kesin olarak belirtiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Azerbaycan askerlerinin ateşi sonucu öldüğü iddia edilen Ermenistan askerinin kaza sonucu yaşamını yitirdiği, olayın Azerbaycan tarafıyla hiçbir ilgisinin bulunmadığı kaydedildi.

Azerbaycan tarafının bu konuda Rus tarafı ile sürekli temas halinde olduğu ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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