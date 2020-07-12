Azerbaycan: "Ermenistan'ın küresel ateşkes girişimini desteklemesi ikiyüzlülük"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Azerbaycan: "Ermenistan'ın küresel ateşkes girişimini desteklemesi ikiyüzlülük"

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Meseleleri Daire Başkanı Hikmet Haciyev, bugün Ermenistan sınırında çıkan çatışma ile ilgili açıklama yayınladı.

Azerbaycan:
12.07.2020 23:37 | Son Güncelleme: 12.07.2020 23:41

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Meseleleri Daire Başkanı Hikmet Haciyev, bugün Ermenistan sınırında çıkan çatışma ile ilgili açıklama yayınladı. Açıklamada, "Ermenistan'ın küresel ateşkes girişimini desteklemesi ikiyüzlülükten başka bir şey olmadığını kanıtlıyor" dedi.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında bugün Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin saldırısı sonucu 2 Azerbaycan askeri şehit olmuş, 5 asker ise yaralanmıştı. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Meseleleri Daire Başkanı Hikmet Haciyev, saldırı ile ilgili açıklama yayınladı. Haciyev, "Ermenistan'ın küresel ateşkes girişimini desteklemesi ikiyüzlülükten başka bir şey olmadığını kanıtlıyor" ifadelerini kullandı.

Daire Başkanı Haciyev, açıklamasının devamında, "Ermenistan'ın silahlı kuvvetleri ateşkes rejimini açıkça ihlal etmiş ve Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki devlet sınırı boyunca Azerbaycan'ın silahlı kuvvetlerine yönelik Tovuz bölgesi yönünde topçu birlikleri kullanmıştır. Azerbaycan'ın silahlı kuvvetleri yapılan ateşle karşılık verdi ve Ermeni silahlı kuvvetlerinin ilerlemesini engelleyen önlemler aldı. Azerbaycan'ın silahlı kuvvetleri operasyonel durumun kontrolünü elinde tutuyor. Ermeni tarafı herhangi bir bölgesel kazanç elde edemedi. Ermenistan'ın topçu kullanımı, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki mevzilerine karşı gösterdiği saldırganlık ve güç kullanma eylemi bir provokasyon oluşturmaktadır.

Devlet Sınır Servisinin birlikleri, provokasyonları önlemek ve Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki sınırda gerginliğe yol açabilecek olayları azaltmak için Gazze ve Tovuz ilçelerinde devlet sınırının geniş kısmı boyunca konuşlandırıldı. Ermenistan, aksine, sivillere kasıtlı ve sistematik bir şekilde hedef alırken, iki ülke arasındaki sınırı militarize etmeye devam etti. Ermenistan'ın yaklaşık 30 yıl süren Azerbaycan'a yönelik saldırganlığı ve sınır boyunca sürdürülen provokasyonlar da Ermenistan'ın üyesi olduğu askeri-siyasi örgütlerin yasal belgelerine aykırıdır.

Ermenistan'ın Covid-19 ile mücadeledeki yetersiz performansından dolayı daha da kötüleşen sosyo-ekonomik sorunların zemininde durumu kötüleştirmeyi ve dikkatini iç problemlerden uzaklaştırmayı amaçlıyor. BM Şartı ve diğer yasal uluslararası yükümlülükleri açıkça ihlal eden Ermenistan, Azerbaycan'a askeri saldırganlık yapmış ve Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesini ve çevresindeki 7 bölgeyi işgal etmiştir. BM Güvenlik Konseyi kararları 822, 853, 874 ve 884 Ermeni silahlı kuvvetlerinin işgal altındaki Azerbaycan topraklarından tamamen ve koşulsuz olarak geri çekilmesini talep ediyor.

Sınır boyunca sürdürülen Ermenistan'ın provokasyonları Erivan'ın Ermenistan-Azerbaycan ihtilafının müzakere edilen çözümüne ilgisiz olduğuna dair bir başka kanıt. Ermenistan, uluslararası toplumun Covid-19 ile savaştığı dönemde bu saldırıyı ve provokasyonu başlattı. Ermenistan'ın ateşkesin sürmesine rağmen devam eden ihlalleri, Ermenistan'ın BM Genel Sekreteri'nin Covid-19 nedeniyle küresel ateşkes girişimini desteklemesi ikiyüzlülükten başka bir şey olmadığını kanıtlıyor" dedi. - BAKÜ

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Hatayspor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlandı Spor
Hatayspor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlandı
Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak öldürüldü 3. Sayfa
Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak öldürüldü
Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum Dünya
Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum
Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu Güncel
Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Ters yöne giren 2 araç, karşı şeritten gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı 3. Sayfa
Ters yöne giren 2 araç, karşı şeritten gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı
İspanyol basını, Galatasaray'ın Arda Turan ile 1+1 yıllığına anlaştığını yazdı Spor
İspanyol basını, Galatasaray'ın Arda Turan ile 1+1 yıllığına anlaştığını yazdı
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur
Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı
Bakan Koca, bir kez daha uyardı: Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor
Bakan Koca, bir kez daha uyardı: Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor
Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
Testi pozitif çıkan yolcuyla temas ettiği için karantinaya alınan otobüs şoförü, canına kıydı
Testi pozitif çıkan yolcuyla temas ettiği için karantinaya alınan otobüs şoförü, canına kıydı
Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı
Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı
Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan'dan Eze'ye sert sözler: Ahlaksızca hareket yaptı
Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan'dan Eze'ye sert sözler: Ahlaksızca hareket yaptı
Ayasofya'nın ibadete açılması Yunanistan'ı rahatsız etti: Kışkırtıcı bir eylem
Ayasofya'nın ibadete açılması Yunanistan'ı rahatsız etti: Kışkırtıcı bir eylem
Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu
Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu
Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
Kalın'dan UNESCO'ya sert yanıt: Ayasofya cami olunca neden 'dünya mirası' statüsünü kaybedecek?
Kalın'dan UNESCO'ya sert yanıt: Ayasofya cami olunca neden 'dünya mirası' statüsünü kaybedecek?
Bakan Koca, ortalama yoğun bakım hasta sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
Bakan Koca, ortalama yoğun bakım hasta sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi
Fatih Terim, Lemina ve Falcao'ya sitem etti: Keşke daha kritik maçlarda birlikte olsaydık
Fatih Terim, Lemina ve Falcao'ya sitem etti: Keşke daha kritik maçlarda birlikte olsaydık
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti
Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti
Güzel oyuncu Merve Boluğur sahil kenarındaki kıvrak dansıyla izleyenleri büyüledi
Güzel oyuncu Merve Boluğur sahil kenarındaki kıvrak dansıyla izleyenleri büyüledi
Alper Potuk fena patladı: Terbiyesizliklerin ulaştığı nokta haddini aştı
Alper Potuk fena patladı: Terbiyesizliklerin ulaştığı nokta haddini aştı
Mert Hakan Yandaş, F.Bahçe maçı sonrası isyan etti: İçeriden bize inanmayanlara selam olsun
Mert Hakan Yandaş, F.Bahçe maçı sonrası isyan etti: İçeriden bize inanmayanlara selam olsun
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Hulusi Akar Bülent Turan Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Ozan Güven Ebru Gündeş Kemal Sunal
Spor Burak Yılmaz Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Sofiane Feghouli Robert Prosinecki
Daha Fazla Bursa Temmuz Ayasofya Sivasspor
Şu an buradasınız: Azerbaycan: "Ermenistan'ın küresel ateşkes girişimini desteklemesi ikiyüzlülük" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.7.2020 23:55:25. #1.14#
title