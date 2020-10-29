Azerbaycan, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan bölgelerde geçici özel idareler kuracak
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Azerbaycan, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan bölgelerde geçici özel idareler kuracak

29.10.2020 17:29 | Son Güncelleme: 29.10.2020 17:29
Azerbaycan, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan bölgelerde geçici özel idareler kuracak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan bölgelerde geçici özel idareler kurulması yönünde karar imzaladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan bölgelerde geçici özel idareler kurulması yönünde karar imzaladı.

Karara göre, idari bölge bölümüne uygun olarak her bölge için geçici özel idare teşkilatı kurulacak, idari teşkilatların yöneticilerini İçişleri Bakanlığı atayacak.

Geçici özel idare teşkilatları faaliyetlerini Savunma Bakanlığı ve Devlet Sınır Hizmeti ile eş güdümlü şekilde yürütecek.

Ulaşım ve telekomünikasyon altyapı tesislerinin, enerji ve su temini sistemlerinin, su depolarının ve çevre için yüksek tehlike kaynağı olan özel tesisler dahil olmak üzere, önemli tesislerin güvenliğinden geçici özel idare teşkilatları sorumlu olacak.

Karara göre, geçici özel idare teşkilatları kamu düzeni ve güvenliğinin korunmasından, tespit edilen askeri teçhizatın, silahların, mühimmatın, zehirli ve patlayıcı maddelerin toplanması, envanteri ve korunması işlerini de üstlenecek.

Geçici özel idare teşkilatları ilgili diğer kurumlarıyla birlikte arazilerin mayınlardan temizlenmesi, terör, casusluk ve sabotaj gibi eylemlerin önlenmesi, arazi ve gayrimenkulün, kültür varlıklarının, maden ve doğal kaynakların envanterinin çıkartılması gibi faaliyetleri de yürütecek.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 180 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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