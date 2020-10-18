Azerbaycan, Ermenistan'ın ikinci Su-25 savaş uçağını düşürdü
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Azerbaycan, Ermenistan'ın ikinci Su-25 savaş uçağını düşürdü

18.10.2020 12:35 | Son Güncelleme: 18.10.2020 12:44
Azerbaycan, Ermenistan'ın ikinci Su-25 savaş uçağını düşürdü

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Azerbaycan Hava Kuvvetleri, bugün Ermenistan hava kuvvetlerine ait Cebrail bölgesindeki mevzilere hava saldırısı yapan Su-25 saldırı uçağını düşürdü.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Azerbaycan Hava Kuvvetleri, bugün Ermenistan hava kuvvetlerine ait Cebrail bölgesindeki mevzilere hava saldırısı yapan Su-25 saldırı uçağını düşürdü.  Azerbaycan Hava Savunma Birlikleri tarafından imha edildi.

Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Ordusu'nun  17 Ekim'de yine bir adet Su-25 savaş uçağını düşürdüğünü açıklamıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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