Azerbaycan, Ermenistan'ın F-16 iddiasını yalanladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Azerbaycan, Ermenistan'ın F-16 iddiasını yalanladı

29.09.2020 17:55 | Son Güncelleme: 29.09.2020 18:05
Azerbaycan, Ermenistan'ın F-16 iddiasını yalanladı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Servisi Başkanı Albay Vagif Dargahli, Ermenistan'ın "Türk F-16 uçağı Ermenistan'a ait Su-25'i vurdu" iddiasını yalanladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Servisi Başkanı Albay Vagif Dargahli, Ermenistan'ın "Türk F-16 uçağı Ermenistan'a ait Su-25'i vurdu" iddiasını yalanladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Servisi Başkanı Albay Vagif Dargahli, Ermenistan'ın "Türk F-16 uçağı Ermenistan'a ait Su-25'i vurdu" iddiasına yanıt verdi. Albay Dergahli, Ermenistan'ın söz konusu iddiasını yalanlayarak, "Karabağ semalarında Ermenistan ordusuna ait Su-25 uçağının vurulması Ermeni askeri propagandasının yeni fantezisidir. Ermenistan basınında Ermenistan ordusuna ait Su-25 uçağının güya F-16 tarafından vurulmasına yönelik haber yalandır ve Ermeni propagandasının yeni fantezisidir" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Muharrem İnce Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Beren Saat Ali Sürmeli Demet Akalın Türkan Şoray
Spor Falcao Eddie Newton Rıza Çalımbay Ali Palabıyık Mehmet Özdilek
Daha Fazla Kız Çocuk Beşiktaş Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Azerbaycan, Ermenistan'ın F-16 iddiasını yalanladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.9.2020 18:05:37. #1.15#
title