Azerbaycan, Ermenistan'ın 200 tank ve zırhlı aracını imha etti
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Azerbaycan, Ermenistan'ın 200 tank ve zırhlı aracını imha etti

30.09.2020 23:49 | Son Güncelleme: 30.09.2020 23:52
Azerbaycan, Ermenistan'ın 200 tank ve zırhlı aracını imha etti

Azerbaycan ordusunun topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı karşı saldırıda, Ermenistan ordusu kayıp vermeye devam ediyor.

Azerbaycan ordusunun topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı karşı saldırıda, Ermenistan ordusu kayıp vermeye devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 4 gün boyunca devam eden çatışmalarda, "Yaklaşık 200 tank ve zırhlı aracın, 228 top ve füze sisteminin, 30 hava savunma sisteminin, 6 komuta yönetim ve komuta gözlem mıntıkasının, 5 mühimmat deposunun, 110 otomobilin ve 1 S-300 sisteminin imha edildiği" bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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