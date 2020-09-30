Azerbaycan: "Ermenistan'ın 18. Motorize Tümeninin 41. Alayının komuta mıntıkası vuruldu"
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Azerbaycan: "Ermenistan'ın 18. Motorize Tümeninin 41. Alayının komuta mıntıkası vuruldu"

30.09.2020 11:53 | Son Güncelleme: 30.09.2020 11:59
Azerbaycan:

Azerbaycan ordusu, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin 18. Motorize Tümeninin 41. Alayının komuta mıntıkasını nokta atışıyla vurdu.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin 18. Motorize Tümeninin 41. Alayının komuta mıntıkasını nokta atışıyla vurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, "Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin 18. Motorize Tümeninin 41. Alayının komuta mıntıkası nokta atışıyla vuruldu. Bu bölgedeki Ermeni güçlerin komutası tamamen kırıldı. Askeri personelleri arasında çok sayıda ölü ve yaralı var. Alay komutanlığı yaralıları tahliye etmek için yardım istiyor." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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