Azerbaycan, Ermenistan ile mücadele için toplanan fon miktarını açıkladı
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Azerbaycan, Ermenistan ile mücadele için toplanan fon miktarını açıkladı

03.10.2020 09:49 | Son Güncelleme: 03.10.2020 09:53
Azerbaycan, Ermenistan ile mücadele için toplanan fon miktarını açıkladı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'la mücadele için toplanan fon miktarını açıkladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'la mücadele için toplanan fon miktarını açıkladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'la mücadele için toplanan fon miktarını açıkladı. Fonun, " Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın 17 Ağustos 2002 tarih ve 755 sayılı Kararnamesi ile onaylanan Silahlı Kuvvetler Yardım Fonu, olduğu ve 1 Ekim 2002 itibariyle 120 milyon 106 bin Azerbaycan manatı, 218 bin 680 dolar, 18 bin 341 euro ve 5 bin ruble" içerdiğini belirtti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, maddi ve manevi destekten kaçınmayan herkese teşekkür etti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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