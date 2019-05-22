Azerbaycan-Ermenistan Gerginliği Arsenal'i Vurdu: Mkhitaryan Finalde Yok

Azerbaycan-Ermenistan Gerginliği Arsenal'i Vurdu: Mkhitaryan Finalde Yok

İngiltere Premier Ligi takımlarından Arsenal, Ermeni orta saha oyuncusu Henrikh Mkhitaryan'ın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanacak Avrupa Ligi Final maçına güvenlik gerekçesiyle götürülmeyeceğini açıkladı.

Azerbaycan-Ermenistan Gerginliği Arsenal'i Vurdu: Mkhitaryan Finalde Yok

İngiltere Premier Ligi takımlarından Arsenal, Ermeni orta saha oyuncusu Henrikh Mkhitaryan'ın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanacak Avrupa Ligi Final maçına götürülmeyeceğini açıkladı.

Arsenal 29 Mayıs tarihinden beri UEFA ile Mkhitaryan'ın güvenliğinin sağlanması meselesini görüşüyordu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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