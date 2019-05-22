Azerbaycan-Ermenistan Gerginliği Arsenal'i Vurdu: Mkhitaryan Finalde Yok
İngiltere Premier Ligi takımlarından Arsenal, Ermeni orta saha oyuncusu Henrikh Mkhitaryan'ın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanacak Avrupa Ligi Final maçına güvenlik gerekçesiyle götürülmeyeceğini açıkladı.
İngiltere Premier Ligi takımlarından Arsenal, Ermeni orta saha oyuncusu Henrikh Mkhitaryan'ın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanacak Avrupa Ligi Final maçına götürülmeyeceğini açıkladı.
Arsenal 29 Mayıs tarihinden beri UEFA ile Mkhitaryan'ın güvenliğinin sağlanması meselesini görüşüyordu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com