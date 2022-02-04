Azerbaycan, Ermenistan, Fransa ve AB liderleri dörtlü görüşme yaptı - Haberler
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Azerbaycan, Ermenistan, Fransa ve AB liderleri dörtlü görüşme yaptı

AA, Ömer Tuğrul Çam - Güncel
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Azerbaycan, Ermenistan, Fransa ve AB liderleri dörtlü görüşme yaptı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, dörtlü video konferans toplantısı yaptı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, dörtlü video konferans toplantısı yaptı.

Macron ve Michel'in görüşmeye ilişkin ortak açıklamasında, iki liderin Azerbaycan ve Ermenistan arasında gerginliğin düşürülmesi ve bölgede güvenin tesis edilmesine yönelik çabalara desteklerini teyit ettikleri bildirildi.

Görüşmede kayıp kişilerin aranmasına yönelik ortak çabalar, karşılıklı savaş esirlerinin serbest bırakılması ve demir yolu hatlarının restorasyonu gibi konuların da ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, AB ve Fransa'nın müreffeh, güvenli ve istikrarlı Güney Kafkasya inşa edilmesi amacıyla Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı dahil olmak üzere diğer ortaklarla çalışmaya devam etmek istediği kaydedildi.

AA / Ömer Tuğrul Çam - Güncel

Avrupa Birliği, Azerbaycan, Ermenistan, Fransa, Güncel, Haber

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