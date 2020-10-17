Azerbaycan Ermenistan'dan Gence intikamını almaya devam ediyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Gence'deki sivilleri hedef alan Ermenistan'a karşı saldırılarına ilişkin yeni görüntü yayınladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Gence'deki sivilleri hedef alan Ermenistan'a karşı saldırılarına ilişkin yeni görüntü yayınladı. Görüntülerde, Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait mühimmat ve yakıt deposunu yerle bir ettiği anlar paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı