Azerbaycan Ermenistan'dan Gence intikamını almaya devam ediyor
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Azerbaycan Ermenistan'dan Gence intikamını almaya devam ediyor

17.10.2020 15:55 | Son Güncelleme: 17.10.2020 15:59
Azerbaycan Ermenistan'dan Gence intikamını almaya devam ediyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Gence'deki sivilleri hedef alan Ermenistan'a karşı saldırılarına ilişkin yeni görüntü yayınladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Gence'deki sivilleri hedef alan Ermenistan'a karşı saldırılarına ilişkin yeni görüntü yayınladı. Görüntülerde, Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait mühimmat ve yakıt deposunu yerle bir ettiği anlar paylaşıldı.


Azerbaycan Ermenistan'dan Gence intikamını almaya devam ediyor
Azerbaycan Ermenistan'dan Gence intikamını almaya devam ediyor
Azerbaycan Ermenistan'dan Gence intikamını almaya devam ediyor
Azerbaycan Ermenistan'dan Gence intikamını almaya devam ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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