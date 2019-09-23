Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında bir asker şehit oldu

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında bir asker şehit oldu

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında Azerbaycan ordusundan bir asker, Ermenistan askerlerince açılan ateş sonucu şehit düştü.

23.09.2019 10:52
Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında bir asker şehit oldu

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında Azerbaycan ordusundan bir asker, Ermenistan askerlerince açılan ateş sonucu şehit düştü.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ramin Abdulrehmanov isimli askerin, dün yanlışlıkla mevziler arasındaki alana girdiği ve Ermeni askerlerince vurulduğu bildirildi.

Açıklamada, hayatını kaybeden askerin naaşının güvenli şekilde tahliye edilmesi için Azerbaycan tarafının Uluslararası Kızılhaç Komitesine başvuruda bulunduğu belirtildi.

Bakanlık, Ermenistan medyasının Azerbaycan ordusunun cephe hattında provokasyon yaptığı yönündeki iddialarını da yalanladı.

Kaynak: AA
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