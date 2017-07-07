Azerbaycan, Ermenistan Birliklerini Vurdu

– Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışmalar şiddetlenerek devam ediyor. Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait çeşitli hedefleri vurduğunu açıkladı.



Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, cephe hattının Fuzuli-Hocavend yönünde Ermenistan askeri birliklerinin o bölgeye yoğun bir askeri birlik sevk ederek savaşa hazır duruma getirilmesinin tespit edilmesinin ardından, bu hedeflere Azerbaycan ordusunca atış yapıldığı, Ermeni ordusunun çok sayıda kayıp verdiği ve birçok savaş aracının imha edildiği bildirildi.