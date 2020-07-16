Azerbaycan, Ermenistan'a ait kışlayı vurdu
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Azerbaycan, Ermenistan'a ait kışlayı vurdu

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Ermenistan'a ait kışlayı vurarak imha etti.

Azerbaycan, Ermenistan'a ait kışlayı vurdu
16.07.2020 20:50 | Son Güncelleme: 16.07.2020 21:04

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Ermenistan'a ait kışlayı vurarak imha etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırının Tovuz bölgesindeki çatışmalarda Ermenistan'a ait kışlanın nokta atışı ile yok edildiği duyuruldu. Bakanlık, saldırıya ilişkin görüntüyü kamuoyuyla paylaştı. - BAKÜ

Kaynak: İHA

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