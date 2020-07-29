Azerbaycan, Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.

Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.

Azerbaycan-Emenistan sınır hattında yaşanan gerilim sürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan-Azerbaycan sınırının Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzileri üzerinde Ermenistan'a ait insansız hava aracının keşif uçuşu yaparken tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, söz konusu İHA'nın Azerbaycan askerleri tarafından açılan ateşle imha edildiği bildirildi.

(İHA)

Kaynak: İHA