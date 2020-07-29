Azerbaycan, Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.

Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.

Azerbaycan-Emenistan sınır hattında yaşanan gerilim sürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan-Azerbaycan sınırının Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzileri üzerinde Ermenistan'a ait insansız hava aracının keşif uçuşu yaparken tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, söz konusu İHA'nın Azerbaycan askerleri tarafından açılan ateşle imha edildiği bildirildi. - BAKÜ

Kaynak: İHA