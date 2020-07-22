Azerbaycan, Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan-Azerbaycan sınırının Tovuz bölgesinde yer alan Ağdam köyündeki Azerbaycan mevzileri üzerinde Ermenistan'a ait insansız hava aracının (İHA) keşif uçuşu yaparken tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, X-55 tipi İHA'nın Azerbaycan askerleri tarafından açılan ateşle imha edildiği bildirildi. Bugün düşürülen İHA'nın son iki gün içinde imha edilen üçüncü İHA olduğu vurgulandı. - BAKÜ

Kaynak: İHA