Azerbaycan: Ermenistan'a ait bir İHA daha imha edildi
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Azerbaycan: Ermenistan'a ait bir İHA daha imha edildi

24.10.2020 15:59 | Son Güncelleme: 24.10.2020 16:03
Azerbaycan: Ermenistan'a ait bir İHA daha imha edildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'a ait bir İnsansız Hava Aracını (İHA) daha imha ettiğini duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'a ait bir İnsansız Hava Aracını (İHA) daha imha ettiğini duyurdu. İHA'nın  Ağdara bölgesi yönünde düşürüldüğü bildirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'a ait bir İnsansız Hava Aracını (İHA) daha imha ettiğini duyurdu. İHA'nın  Ağdara bölgesi yönünde düşürüldüğü bildirdi. 

Öte yandan, Azerbaycan ordusunun karşı saldırı başlatmasının ardından Ermenistan'ın, bilgi ortamında her türlü imkanı ve kaynağı kullanarak Azerbaycan'a saldırmaya çalıştığını belirtilen bakanlık açıklamasında, "Karşı taraf, gerçeği yansıtmayan bilgi, video ve fotoğrafları yayarak uluslararası arenada Azerbaycan hakkında olumsuz bir kanaat oluşturmaya çalışıyor" denildi.

"ORDUMUZ SİVİLLERE VE ASKERİ TESİS ARASINDA AYRIM YAPMAKTADIR"

Açıklamada şu ifadelere de yer verildi : "Azerbaycan ordusunun, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin aksine, savaş esirlerine, yaralı düşman askerlerine, cesetler dahil sivillere Cenevre Sözleşmeleri ve bunlara ekli protokollere göre muamele ettiğini, şefkat ve saygı gösterdiğini yineliyoruz. Azerbaycan askerinin davranışı insana ve haysiyetine saygı fikrine dayanmaktadır ve askeri harekat sırasında Ermeni ordusunun aksine, askerlerimiz siviller, siviller ve askeri tesisler arasında ayrım yapmaktadır."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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