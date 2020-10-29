Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 Su-25 savaş uçağını düşürdü
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Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 Su-25 savaş uçağını düşürdü

29.10.2020 13:59 | Son Güncelleme: 29.10.2020 14:02
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 Su-25 savaş uçağını düşürdü

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait 2 Su-25 savaş uçağını düşürdüğü bildirildi.

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait 2 Su-25 savaş uçağını düşürdüğü bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle 13.18 ve 13.20 civarında cephenin Gubadlı istikametinde Ermenistan'a ait 2 Su-25 savaş uçağının Azerbaycan mevzilerine saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, iki uçağın da Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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