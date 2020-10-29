Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 Su-25 savaş uçağını düşürdü

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'a ait 2 Su-25 savaş uçağının düşürüldüğünü duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yerel saatle 13.18 ve 13.20 civarında cephenin Gubadlı istikametinde Ermenistan'a ait 2 Su-25 savaş uçağının Azerbaycan mevzilerine saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi. Açıklamada, iki uçağın da Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildiği kaydedildi.

ERMENİ ASKERLERİN NAAŞI TESLİM EDİLDİ

Öte yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, düzenlediği basın toplantısında, "Azerbaycan, Ermenistan'ın ihlal ettiği ateşkesin şartlarını tek taraflı yerine getiriyor. 30 Ermeni askerinin naaşı ve bir yaşlı Ermeni teslim edildi" açıklamasında bulundu.

ERMENİSTAN AĞIR KAYIPLAR VERDİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 26 Ekim'de yaptığı ulusa seslenişte, Erivan'a silah desteği sağlayan ülkeleri eleştirerek, Azerbaycan ordusunun Ermeni ordusunu verdirdiği kayıpları şöyle sıralamıştı:

"252 tank imha edildi, 53'ü ele geçirildi. 50 zırhlı piyade aracı imha edildi, 29'u ise ele geçirildi. Farklı kalibreli 251 top imha edildi, 24'ü ele geçirildi. 61 hava topu imha edildi, 45'i ele geçirildi. 53 tanksavar, 82 Grad, 2 Uragan füze sistemi, 1 TOS füze sistemi, 4 TOR, 4 KUB, 1 Krug, 2 S-125, yaklaşık 40 OSA uçaksavar sistemi, 6 S-300 füze sistemi, 2 Elbrus balistik füze sistemi, 1 Toçka-U balistik füze sistemi, 20'si mühimmat dolu 231 kamyon imha edildi. 173 kamyon da ele geçirildi."

Kaynak: Haberler.com / Ruslan Rehimov