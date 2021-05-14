Azerbaycan, Erivan yönetimine sınır rejimi gerçekliğini kabullenmelerini önerdi
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Azerbaycan, Erivan yönetimine sınır rejimi gerçekliğini kabullenmelerini önerdi

Azerbaycan, Erivan yönetimine sınır rejimi gerçekliğini kabullenmelerini önerdi
Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel

Azerbaycan ile Ermenistan arasında sınır belirleme konusunda gerginlik yaşanıyor.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında sınır belirleme konusunda gerginlik yaşanıyor.

Azerbaycan ordusunun Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın ve Kelbecer illerinde, Ermenistan ile sınırdaki mevzilerde yerleşmesi, iki ülke arasında gerginliğe neden oldu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ordusunun yerleştiği bazı bölgelerin Ermenistan toprağı olduğunu iddia ederek konuyla ilgili Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütüne başvurulması yönünde karar aldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın kendi toprak bütünlüğü çerçevesinde sınır koruma sisteminin güçlendirilmesine yönelik tedbirler aldığını, bu faaliyetlerin haritalar kullanılarak gerçekleştirildiğini belirtti.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından iki ülkenin savaşı nedeniyle sınır hattının olmadığını belirten Abdullayeva, şu anda taraflar arasında anlaşmazlıkların eşlik ettiği karmaşık bir teknik sürecin yürütüldüğünü kaydetti.

Abdullayeva, Ermenistan tarafının provokatif açıklamalarda bulunmasının, ülkedeki seçim öncesi durumla bağlantılı olduğunu belirtti.

Ermeni siyasi ve askeri çevrelerinin paniğe kapılmamaları tavsiyesinde bulunan Abdullayeva, "Erivan yönetimine, Azerbaycan'ın Zengilan, Gubadlı, Laçın ve Kelbecer bölgelerindeki sınır rejimi gerçekliğini kabullenmelerini, bölgedeki durumu mesnetsiz şekilde gerginleştirmemelerini tavsiye ediyoruz. Bu tür vakalar, her iki tarafın askeri yetkilileri arasındaki karşılıklı temaslar yoluyla çözülebilir ve çözülmelidir." dedi.

Sorunun çözümü için telefon trafiği

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan ile telefon görüşmesi yaparak sınırdaki gerginliği görüştü.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde de Bayramov ve Ayvazyan'la telefonda konuyu müzakere etti.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i arayarak konuyu görüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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