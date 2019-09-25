Azerbaycan ekibi Sabah FK, Ümit Özat'a talip oldu

25.09.2019 23:05

Adana Demirspor'daki görevinden ayrılan Ümit Özat'a Azerbaycan ekibi Sabah FK talip oldu. Sabah FK yetkilileri, Ümit Özat ile görüşme yapmak için İstanbul'a geldi.

SABAH FK, LİGDE SON SIRADA YER ALIYOR

Sabah FK, 5 haftası geride kalan Azerbaycan Premier Ligi'nde 2 beraberlik 3 mağlubiyetle son sırada yer alıyor. Ümit Özat kariyerinde daha önce Ankaragücü, Manisaspor, Elazığspor, Boluspor, Samsunspor, Mersin İY, Gençlerbirliği ve Giresunspor'u da çalıştırmıştı.

(NTV Spor)