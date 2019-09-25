Azerbaycan ekibi Sabah FK, Ümit Özat'a talip oldu

Azerbaycan Ligi'nde son sırada yer alan Sabah FK, Adana Demirspor ile yollarını ayıran deneyimli teknik direktör Ümit Özat'a talip oldu.

25.09.2019 23:05
Azerbaycan ekibi Sabah FK, Ümit Özat'a talip oldu

Adana Demirspor'daki görevinden ayrılan Ümit Özat'a Azerbaycan ekibi Sabah FK talip oldu. Sabah FK yetkilileri, Ümit Özat ile görüşme yapmak için İstanbul'a geldi.

SABAH FK, LİGDE SON SIRADA YER ALIYOR

Sabah FK, 5 haftası geride kalan Azerbaycan Premier Ligi'nde 2 beraberlik 3 mağlubiyetle son sırada yer alıyor. Ümit Özat kariyerinde daha önce Ankaragücü, Manisaspor, Elazığspor, Boluspor, Samsunspor, Mersin İY, Gençlerbirliği ve Giresunspor'u da çalıştırmıştı.

(NTV Spor)

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