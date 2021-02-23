Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Amrullayev, YÖK'ü ziyaret etti
23.02.2021 18:51 | Son Güncelleme: 23.02.2021 18:55
Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Amrullayev, Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Başkan Vekili Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu ile bir araya geldi.
Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Amrullayev, Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Başkan Vekili Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu ile bir araya geldi.
YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Amrullayev ve beraberindeki heyet ile Kapıcıoğlu'nun YÖK'te yaptığı görüşmede, iki ülke arasında yükseköğretim alanındaki iş birliği konuları ele alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin