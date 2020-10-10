Azerbaycan, düşürülen Ermenistan füzesinin kalıntılarının fotoğraflarını paylaştı
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Azerbaycan, düşürülen Ermenistan füzesinin kalıntılarının fotoğraflarını paylaştı

10.10.2020 10:57 | Son Güncelleme: 10.10.2020 11:01
Azerbaycan, düşürülen Ermenistan füzesinin kalıntılarının fotoğraflarını paylaştı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'dan Mingaçevir bölgesine atılan ve havada imha edilen füzenin kalıntılarını gösteren fotoğrafları paylaştı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'dan Mingaçevir bölgesine atılan ve havada imha edilen füzenin kalıntılarını gösteren fotoğrafları paylaştı.

Savunma Bakanlığı dün, Ermenistan'dan Mingaçevir bölgesine fırlatılan 9K72 'Elbrus' harekat-taktik füze kompleksinin balistik hedefinin Azerbaycan Hava Savunma Sistemleri tarafından tespit edilip imha edildiğini duyurmuştu. Savunma Bakanlığı, düşürülen füzenin kalıntılarını gösteren fotoğrafları paylaştı.


Azerbaycan, düşürülen Ermenistan füzesinin kalıntılarının fotoğraflarını paylaştı
Azerbaycan, düşürülen Ermenistan füzesinin kalıntılarının fotoğraflarını paylaştı
Azerbaycan, düşürülen Ermenistan füzesinin kalıntılarının fotoğraflarını paylaştı
Azerbaycan, düşürülen Ermenistan füzesinin kalıntılarının fotoğraflarını paylaştı
Azerbaycan, düşürülen Ermenistan füzesinin kalıntılarının fotoğraflarını paylaştı
Azerbaycan, düşürülen Ermenistan füzesinin kalıntılarının fotoğraflarını paylaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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