Azerbaycan, düşürülen Ermenistan füzesinin kalıntılarının fotoğraflarını paylaştı
10.10.2020 10:57 | Son Güncelleme: 10.10.2020 11:01
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'dan Mingaçevir bölgesine atılan ve havada imha edilen füzenin kalıntılarını gösteren fotoğrafları paylaştı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'dan Mingaçevir bölgesine atılan ve havada imha edilen füzenin kalıntılarını gösteren fotoğrafları paylaştı.
Savunma Bakanlığı dün, Ermenistan'dan Mingaçevir bölgesine fırlatılan 9K72 'Elbrus' harekat-taktik füze kompleksinin balistik hedefinin Azerbaycan Hava Savunma Sistemleri tarafından tespit edilip imha edildiğini duyurmuştu. Savunma Bakanlığı, düşürülen füzenin kalıntılarını gösteren fotoğrafları paylaştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı