Azerbaycan donanmasının Hazar Denizi'ndeki tatbikatı sona erdi
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Azerbaycan donanmasının Hazar Denizi'ndeki tatbikatı sona erdi

Azerbaycan Deniz Kuvvetlerinin Hazar Denizi'ndeki tatbikatı sona erdi.

Azerbaycan donanmasının Hazar Denizi'ndeki tatbikatı sona erdi
29.04.2020 13:45 | Son Güncelleme: 29.04.2020 13:45

Azerbaycan Deniz Kuvvetlerinin Hazar Denizi'ndeki tatbikatı sona erdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Savunma Bakanı Korgeneral Zakir Hasanov tarafından 2020 yılı için onaylanan donanmanın savaş taktiği eğitiminin sona erdiği bildirildi. Tatbikatlarda, Hazar Denizi'nde enerji altyapısının korunması, geminin taktik grupları arasında savaş operasyonlarının planlanması ve uygulanması, düşman hedeflerinin yok edilmesi, ayrıca komutanların, personelin becerilerinin geliştirilmesine yönelik görevlerin gerçekleştirildiği belirtildi. Tatbikata 20'den fazla gemi, 2 helikopter ve 700'e yakın askeri personel katıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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