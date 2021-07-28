Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdullayeva: "Ermenistan'ı bölgedeki provokasyonlara son vermeye çağırıyoruz"
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdullayeva: "Ermenistan'ı bölgedeki provokasyonlara son vermeye çağırıyoruz"

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdullayeva: 'Ermenistan'ı bölgedeki provokasyonlara son vermeye çağırıyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, Azerbaycan-Ermenistan sınır hattındaki gerginliğe ilişkin açıklamasında, Ermenistan'ı bölgedeki provokasyonlara son vermeye çağırdıklarını ve Azerbaycan'ın uluslararası olarak tanınmış sınırlarını ve toprak bütünlüğünü korumak için...

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, Azerbaycan-Ermenistan sınır hattındaki gerginliğe ilişkin açıklamasında, Ermenistan'ı bölgedeki provokasyonlara son vermeye çağırdıklarını ve Azerbaycan'ın uluslararası olarak tanınmış sınırlarını ve toprak bütünlüğünü korumak için gerekli tüm tedbirleri alacağını belirtti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayev, Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında geçtiğimiz haftalardan bu yana devam eden gerginlik konusunda açıklamalarda bulundu. Son zamanlarda Ermenistan'ın bölgedeki durumu gerginleştirmeye yönelik eylemlerde bulunduğunu gözlemlediklerini belirten Abdullayeva, "Geçtiğimiz haftalardan itibaren Ermenistan askerleri, Azerbaycan-Ermenistan sınırında bulunan Kelbecer bölgesindeki Azerbaycan askerlerine ateş açıyor. Geçtiğimiz hafta 1 askerimizi şehit verdik, dün gece başlayan saldırılar sonucunda ise 2 askerimiz yaralandı. Bu da gösteriyor ki Ermenistan 44 gün süren savaştan sonra bölgede oluşan yeni gerçekliği kabul etmek istemiyor. Ermenistan yönetimi tarafından gelen yapıcı olmayan açıklamalar, Paşinyan'ın imzaladığı anlaşmanın şartlarına uyumuyor" dedi.

"Azerbaycan toprak bütünlüğünü korumak için gerekli tüm tedbirleri alacak"

Ermenistan'ı bölgedeki provokasyonlara son vermeye çağırdıklarını ifade eden Abdullayeva, "Ermenistan bölgede durumu gerginleştirmeye son versin. İki, ülkenin devlet sınırının tanınması sürecine başlamaya davet ediyoruz. Bizim tarafımızdan Azerbaycan bütün meseleleri sivil bir şekilde görüşmeler şeklinde çözmeye hazırdır. Biliyorsunuz ki devlet başkanımız tarafından en yüksek seviyede Ermenistan'la barış anlaşmasının imzalanması teklifi bile dile getirilmiştir ancak Ermenistan tarafından buna bir karşılık verilmedi. Vaziyet şu ki Azerbaycan sınır hattında tedbirlerini artırıyor. Ermenistan ise kendi tarafından bu çalışmaları kabul etmeyerek Azerbaycan birliklerini ateş açıyor ve böylelikle de bölgede durum gerginleştiriyor. Bir daha ifade ediyoruz ki, Azerbaycan uluslararası olarak tanınmış sınırlarını, toprak bütünlüğünü korumak için gerekli tüm tedbirleri alacak" diye konuştu. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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