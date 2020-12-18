Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Anadolu Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu
18.12.2020 17:23 | Son Güncelleme: 18.12.2020 17:29
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Brüksel'de düzenlenen AB-Azerbaycan Ortaklık Konseyi toplantısı sonrası Anadolu Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu.
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Brüksel'de düzenlenen AB-Azerbaycan Ortaklık Konseyi toplantısı sonrası Anadolu Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Dursun Aydemir