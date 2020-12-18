Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Anadolu Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu
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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Anadolu Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu

18.12.2020 17:23 | Son Güncelleme: 18.12.2020 17:29

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Brüksel'de düzenlenen AB-Azerbaycan Ortaklık Konseyi toplantısı sonrası Anadolu Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Brüksel'de düzenlenen AB-Azerbaycan Ortaklık Konseyi toplantısı sonrası Anadolu Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Anadolu Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Anadolu Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Anadolu Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Anadolu Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dursun Aydemir

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