Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredow ile bir araya geldi
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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredow ile bir araya geldi

23.02.2021 17:41 | Son Güncelleme: 23.02.2021 17:45

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov-Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Meredow görüşmesi Görüşmeden detaylar ANKARA - Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Meredow ile bir araya geldi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov-Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Meredow görüşmesi

Görüşmeden detaylar ANKARA - Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Meredow ile bir araya geldi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredow ile bir araya geldi
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredow ile bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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