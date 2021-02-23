Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredow ile bir araya geldi
23.02.2021 17:41 | Son Güncelleme: 23.02.2021 17:45
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov-Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Meredow görüşmesi Görüşmeden detaylar ANKARA - Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Meredow ile bir araya geldi.
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov-Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Meredow görüşmesi
Görüşmeden detaylar ANKARA - Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Meredow ile bir araya geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı