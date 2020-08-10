Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Türkiye'ye geliyor DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceği açıklandı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sözkonusu ziyaret, Bakan Bayramov'un Dışişleri Bakanı sıfatıyla yurtdışına gerçekleştirdiği ilk ziyaret olacaktır. Ziyaret sırasında, ikili ve bölgesel konular ile küresel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

Kaynak: DHA