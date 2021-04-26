Azerbaycan'a atanan Büyükelçi Bağcı, güven mektubunu Bakan Bayramov'a sundu

Azerbaycan'a yeni atanan Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, güven mektubunun bir örneğini Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'a sundu.

Azerbaycan'a yeni atanan Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, güven mektubunun bir örneğini Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'a sundu.

Azerbaycan'a yeni atanan Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov tarafından kabul edildi. Kabulde Büyükelçi Bağcı, Bakan Bayramov'a güven mektubunun bir örneğini takdim etti. Bayramov, büyükelçi olarak atanmasından dolayı Bağcı'yı kutlayarak, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dostluk, kardeşlik ve stratejik ortaklığın başarılı bir şekilde geliştiğini kaydetti. Bağcı'nın özel bir zamanda Bakü Büyükelçisi olarak atandığını kaydeden Bakan Bayramov, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ topraklarında yaklaşık 30 yıl süren Ermenistan işgalinin sona erdiğini ve Türkiye'nin Azerbaycan'ın haklı davasında gösterdiği desteğin Azerbaycan ve Türkiye'nin bir millet, iki devlet olduğunu bir kez daha kanıtladığını kaydetti. Bakan Bayramov, çatışma sonrası dönemde iki ülkenin diplomatik ve siyasi faaliyetlerinde yeni bir dönemin başladığını ifade etti.

Sözde Ermeni soykırımına değinen Bakan Bayramov, bu olayların "soykırım" olarak tanımlanmasının gerçekle hiçbir ilgisi olmadığını ve siyasi baskının bir tezahürü olduğunu belirtti. Bakan Bayramov, yeni atanan Büyükelçi Bağcı'ya faaliyetlerinde başarılar diledi.

Bağcı'dan görevi boyunca ikili ilişkileri daha da geliştirme sözü

Bakan Bayramov'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun selamlarını ileten Büyükelçi Cahit Bağcı, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin zirvede olduğunu kaydetti. İki ülke liderleri arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin önemine vurgu yapan Bağcı, görev yaptığı süre boyunca üçlü, dörtlü ve çok taraflı formatlarda işbirliğini genişletmenin yanı sıra ikili ilişkilerin seviyesini daha da geliştirmek için hiçbir çabadan kaçınmayacağını ifade etti.

Büyükelçi Bağcı'nın güven mektubunun aslını gelecek günlerde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e sunması bekleniyor. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı