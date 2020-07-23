Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Özoral ile görüştü
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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Özoral ile görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ile görüştü.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Özoral ile görüştü
23.07.2020 19:32 | Son Güncelleme: 23.07.2020 19:39

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ile görüştü.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral'ın görüştüğü bildirildi. Bakan Bayramov, yaptığı açıklamada görüşmenin iki ülke arasındaki dostluk, kardeşlik ve stratejik işbirliğinin bir tezahürü olduğunu aktardı. Bakan Bayramov, iki ülke arasında tüm alanlarda üst düzeyde olan işbirliğinin gelişmeye devam edeceğine duyduğu güveni dile getirdi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesine değinen Bayramov, iki ülke arasındaki önemli proje ve girişimlerin gelecekte de devam edeceğine emin olduğunu açıkladı. 12 Temmuz'dan bu yana gergin bir dönemin yaşandığını belirten Bayramov, Türkiye Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanı tarafından yapılan açıklamaların bu zor zamanlarda, kardeşçe desteğin açık bir örneği olduğunu vurguladı.

Büyükelçi Özoral ise yaptığı açıklamada, iki ülke arasında daha fazla işbirliği için potansiyelin mevcut olduğunu belirterek, her iki ülkenin de bu konuda kararlı olduğunu vurguladı. 12 Temmuz'da Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Tovuz bölgesinde Ermenilerin yaptığı saldırıda şehit olan Azerbaycan askerlerinin ailelerine başsağlığı dileyen Özoral, Azerbaycan'ın kederinin Türkiye'nin kederi olduğunu vurguladı. Büyükelçi, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Bakan Bayramov'u Türkiye'ye davet ettiğini bildirirken, daveti memnuniyetle karşılayan Bayramov, kısa sürede ziyareti gerçekleştirme sözü verdi. Özoral, ayrıca Bakan Bayramov'a 28 Temmuz'da Antalya Diplomasi Forumu'nun video konferans formatında gerçekleştirilecek olan toplantısına katılmasına ilişkin davet mektubunu teslim etti. - BAKÜ

Kaynak: İHA

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