Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde ikilinin, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerilim konusunda görüş alışverişinde bulunduğunu belirtti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde ikilinin, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerilim konusunda görüş alışverişinde bulunduğunu belirtti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiği belirtildi. Bakanlık, görüşmede ikilinin Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerilim konusunda görüş alışverişinde bulunduğunu kaydetti. Görüşme sırasında Bakanların, bölgede oluşabilecek herhangi bir gerginliğin siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesinin önemini vurguladığını aktaran Dışişleri Bakanlığı, ikilinin bölgede barışı sağlamaya yönelik üçlü anlaşmanın önemini vurguladıklarını ifade etti.

Öte yandan geçtiğimiz yıl Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan arasında, işgal altındaki bazı bölgelerin boşaltılması ve bölgelere Rus barış güçlerinin konuşlandırılması ile ulaşım altyapısının yeniden oluşturulmasına ilişkin bir ateşkes anlaşması imzalanmıştı. Ermenistan ise, Azerbaycan'ın Laçın kentinin sınırında yer alan "Karagöl" bölgesinde yapılan sınır belirleme çalışmalarını "sınır ihlali" olarak nitelendirmişti. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı