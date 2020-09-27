Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

27.09.2020 18:45 | Son Güncelleme: 27.09.2020 18:49
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonla görüştü.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonla görüştü. Bayramov, Rus mevkidaşına Ermenistan'ın Azerbaycan mevzilerine ateş açarak ateşkesi ihlal ettiğini belirtti.  

Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonla görüştü. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un bölgedeki durumla ilgili endişelerini dile getirdiği ve ateşkesin yeniden tesis edilmesinin önemini vurguladığı belirtildi.

'AZERBAYCAN MEŞRU MÜDAFA HAKKINI KULLANDI'

 Bayramov, Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde 27 Eylül'de Ermeni silahlı kuvvetlerinin büyük kalibreli silahlar, havan ve çeşitli kalibreli toplarla temas hattı boyunca Azerbaycan mevzilerine ateş açarak ateşkesi ihlal ettiğini kaydetti. Bayramov, Rus mevkidaşı Lavrov'a 'Azerbaycan tarafının Ermeni silahlı kuvvetlerine karşı meşru müdafaa ve sivil halkın güvenliğini sağlama hakkı çerçevesinde önlemler' aldığını iletti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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