Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov Moskova'da

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, resmi ziyareti kapsamında Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, resmi ziyareti kapsamında Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanılığı tarafından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Rusya ile istişarelerde bulunmak üzere Moskova'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi" ifadeleri yer aldı. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı