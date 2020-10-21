Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov Moskova'da
21.10.2020 12:23 | Son Güncelleme: 21.10.2020 12:27
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, resmi ziyareti kapsamında Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti.
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, resmi ziyareti kapsamında Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti.
Azerbaycan Dışişleri Bakanılığı tarafından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Rusya ile istişarelerde bulunmak üzere Moskova'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi" ifadeleri yer aldı. - BAKÜ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı