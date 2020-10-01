Son Dakika | Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev ile telefonda görüştü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika | Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev ile telefonda görüştü

01.10.2020 11:55 | Son Güncelleme: 01.10.2020 12:22
Son Dakika | Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev ile telefonda görüştü

Son dakika haberi: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ile telefonda görüştü.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ile telefonda görüştü.

Türk Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bayramov ve Amreyev bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ermenistan'ın, Azerbaycan'a yönelik yeni saldırılarına karşı ülkesine verdiği destek ve objektif duruşundan dolayı Türk Konseyi'ne teşekkür eden Bayramov, bölgedeki gerilimin tüm sorumluluğunun, Azerbaycanlı sivilleri ve tesisleri hedef alan Ermenistan'ın devam eden kışkırtıcı politikalarında olduğunu vurguladı.

Genel Sekreter Amreyev de Türk dünyasının çatışma bölgesindeki gelişmeleri derin bir endişeyle takip ettiğini söyledi.

Amreyev, Azerbaycan'ın uluslararası kabul görmüş sınırları, egemenliği, toprak bütünlüğü ve dokunulmazlığı temelinde Ermenistan-Azerbaycan çatışmasının erken çözümü için Türk Konseyi'nin desteğini yineledi.

Bakan Bayramov ve Genel Sekreter Amreyev, Türk Konseyi gündeminin diğer önemli konuları hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik İlham Aliyev Volkan Bozkır Süleyman Soylu Emmanuel Macron
Magazin Şehrazat Mert Fırat Cem Yılmaz Ercan Kesal
Spor Erol Bulut Ryan Babel Sergen Yalçın Mehmet Özdilek Vincent Aboubakar
Daha Fazla Kamu Uçak Çocuk Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev ile telefonda görüştü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.10.2020 12:33:37. #1.14#
title