Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Fransa'nın başkenti Paris'te AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının katılımıyla Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile bir araya geldi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Genel Konferansı'na katılmak üzere 10 Kasım 2021 tarihinde Paris'i ziyaret ettiği belirtildi. Açıklamada, Bayramov'un Paris'te Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile görüştüğü ifade edildi. Görüşmede, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu Eş Başkanları ABD'li Andrew Schofer, Fransız Brice Rockefoy, Rus İgor Khovayev ve AGİT Dönem Başkanı Özel Temsilcisi Andrzej Kasprzyk'in de hazır bulunduğu kaydedildi.

Görüşme kapsamında tarafların bölgede oluşan yeni gerçeklikler göz önünde bulundurularak Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşme süreci hakkında fikir alışverişinde bulundukları aktarıldı. Gerçekleştirilen görüşmede, Bayramov'un Azerbaycan'ın çatışma sonrası duruma ilişkin tutumunu Mirzoyan'a aktardığı da ifade edildi. Bakanlık açıklamasında, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'un eş başkanlarla da görüştüğü bildirildi. - BAKÜ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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