Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'dan mevkidaşı Çavuşoğlu'na doğal gaz rezervi keşfi tebriği Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Sakarya Gaz Sahası'ndaki 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfi dolayısıyla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu tebrik etti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Sakarya Gaz Sahası'ndaki 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfi dolayısıyla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu tebrik etti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bayramov, mevkidaşı Çavuşoğlu'nu arayarak doğal gaz keşfi dolayısıyla tebrik etti. Kaynak: AA