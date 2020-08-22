Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'dan mevkidaşı Çavuşoğlu'na doğal gaz rezervi keşfi tebriği
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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'dan mevkidaşı Çavuşoğlu'na doğal gaz rezervi keşfi tebriği

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Sakarya Gaz Sahası'ndaki 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfi dolayısıyla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu tebrik etti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'dan mevkidaşı Çavuşoğlu'na doğal gaz rezervi keşfi tebriği
22.08.2020 13:11 | Son Güncelleme: 22.08.2020 13:59

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Sakarya Gaz Sahası'ndaki 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfi dolayısıyla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu tebrik etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bayramov, mevkidaşı Çavuşoğlu'nu arayarak doğal gaz keşfi dolayısıyla tebrik etti.

Kaynak: AA

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