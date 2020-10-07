Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, AGİT Minsk Grubu eş başkanları ile görüşecek

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanları ile Ermenistan'ın işgali altındaki Dağlık Karabağ meselesini görüşmek üzere İsviçre'nin Cenevre kentine gideceği bildirildi.