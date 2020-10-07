Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, AGİT Minsk Grubu eş başkanları ile görüşecek
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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, AGİT Minsk Grubu eş başkanları ile görüşecek

07.10.2020 22:31 | Son Güncelleme: 07.10.2020 22:34
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, AGİT Minsk Grubu eş başkanları ile görüşecek

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanları ile Ermenistan'ın işgali altındaki Dağlık Karabağ meselesini görüşmek üzere İsviçre'nin Cenevre kentine gideceği bildirildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanları ile Ermenistan'ın işgali altındaki Dağlık Karabağ meselesini görüşmek üzere İsviçre'nin Cenevre kentine gideceği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bayramov'un yarın Cenevre'ye çalışma ziyareti yapacağı belirtildi.

Açıklamada, ziyaretin amacının AGİT Minsk Grubu eş başkanları ile görüşmek ve çatışmanın çözümü konusunda Azerbaycan'ın tutumunu karşı tarafın dikkatine sunmak olduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura

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