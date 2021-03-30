Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Afganistan'ı desteklemeye kararlı olduklarını söyledi
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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Afganistan'ı desteklemeye kararlı olduklarını söyledi

Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Afganistan'ı desteklemeye kararlı olduklarını söyledi

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Afganistan'ın yeniden inşası ve ekonomik kalkınmasına odaklanılması ve karşı karşıya olduğu güvenlik sorunlarının çözülmesi gerektiğini belirterek, "Azerbaycan, eğitim ve öğretim, altyapı geliştirme, yatırım ve mali yardım alanlarında pratik...

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Afganistan'ın yeniden inşası ve ekonomik kalkınmasına odaklanılması ve karşı karşıya olduğu güvenlik sorunlarının çözülmesi gerektiğini belirterek, "Azerbaycan, eğitim ve öğretim, altyapı geliştirme, yatırım ve mali yardım alanlarında pratik katkılarını artırarak Afganistan'ı desteklemeye kararlıdır." dedi.

Bayramov, Tacikistan ve Afganistan'ın eş başkanlığında Duşanbe'de düzenlenen Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 9. Bakanlar Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Afganistan'daki iç barış görüşmelerini yakından takip ettiklerini ve bu sürecin sonucunda Afganistan'ın egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne tam saygı temelinde kalıcı barış ve güvenliğin tesis edilmesini umduklarını vurguladı.

Afganistan'ın refah ve gelişiminin, bölgedeki genel güvenlik ortamına bağlı olduğunu belirten Bayramov, Afganistan'ın yeniden inşası ve ekonomik kalkınmasına odaklanılması ve karşı karşıya olduğu güvenlik sorunlarının çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Bayramov, terörizm ve şiddet içeren aşırılık ve ayrılıkçılığın oluşturduğu güvenlik tehditlerinin her şekli ve tezahürüne karşı ortak çabaların sürdürülmesi ve bu konuda bölgesel iş birliğinin genişletilmesinin son derece önemli olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Azerbaycan, eğitim ve öğretim, altyapı geliştirme, yatırım ve mali yardım alanlarında pratik katkılarını artırarak Afganistan'ı desteklemeye kararlıdır. Azerbaycan, Afganistan ile deneyimlerini paylaşıyor ve iyi yönetişim, kamu hizmeti sunumu, askeri, kanun hazırlama ve mayın temizleme konularında eğitim yardımı gösteriyor. Azerbaycan, bölgesel ekonomiye entegrasyonunu kolaylaştırmak ve bölgesel bağlarını genişleterek komşuları ve diğer ülkelerle ticaretini genişletmesi için Afganistan ile iş birliği yapıyor."

Bayramov, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattı, Bakü Uluslararası Deniz Ticaret Limanı ve Azerbaycan ile İran demir yolu ağlarını birleştiren Hazar kıyısındaki lojistik merkezin önemine değindi.

Bu projelerin Afganistan'ın dünya pazarlarına erişimini kolaylaştıracağını söyleyen Bayramov, projelerin, bölgede kargo ve konteynerlerin daha kısa, daha hızlı, daha verimli ve uygun maliyetli bir şekilde yönetilmesi için koordinasyon sağlayacağına dikkat çekti.

Bayramov, Afganistan, Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye ve Türkmenistan arasında imzalanan anlaşmayla belirlenen Lapis-Lazuli güzergahının Afganistan'ı doğrudan Avrupa'ya bağlayacak önemli uluslararası ticaret ve ulaşım koridoru olduğunu, bu anlaşmanın bir parçası olarak Azerbaycan'ın, çok çeşitli transit ve ulaşım seçenekleri sunarak Afganistan'a katkıda bulunmaktan memnuniyet duyduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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