Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile bir araya geldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile bir araya geldi

23.10.2020 18:57 | Son Güncelleme: 23.10.2020 19:01
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile bir araya geldi

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldi.

Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarına yönelik başlattığı operasyonlar sürerken, ülkeler arası diplomasi trafiği de devam ediyor. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un ABD'ye yaptığı çalışma ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştüğü belirtildi. Görüşmede, Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ ihtilafındaki son durumun görüşüldüğü, Ermenistan tarafının yapıcı olmayan politikası, Azerbaycanlı sivillerin hedef alınması ve Ermenistan'ın yurt dışından paralı asker ve teröristleri getirerek savaşa dahil etmesi hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.

Bakanlık, görüşmede ayrıca Azerbaycan-ABD ikili ilişkilerinin de ele alındığını açıkladı. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Muharrem İnce Mustafa Akıncı Abdülhamit Gül Süleyman Soylu
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Seda Sayan Sinem Kobal
Spor Can Bartu Okan Buruk Yücel İldiz Fatih Terim Burak Yılmaz
Daha Fazla Bursa Bakan Avrupa Denizli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile bir araya geldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.10.2020 19:04:43. #1.14#
title