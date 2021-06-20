Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, AA'ya değerlendirmelerde bulundu
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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, AA'ya değerlendirmelerde bulundu

Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş - Haberler | Güncel

NAZLI YÜZBAŞIOĞLU/RUSLAN REHİMOV - Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu (ADF) vesilesiyle AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

NAZLI YÜZBAŞIOĞLU/RUSLAN REHİMOV - Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu (ADF) vesilesiyle AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Antalya Diplomasi Forumunun yüksek düzeyde organize edildiğini belirten Bayramov, kendisini davet eden Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkürlerini iletti.

Bayramov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Haziran'da Azerbaycan'a gerçekleştirdiği ziyareti, "tarihi" olarak nitelendirerek "Cumhurbaşkanı Azerbaycan'a sık sık geliyor. Fakat ilk kez bir dünya lideri, işgalden kurtarılan toprakları, Türk dünyasında hususi yeri olan Şuşa şehrini ziyaret etti. Orada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le iki ülke arasında müttefiklik beyannamesine imza attı. Bu tarihi bir beyannamedir. Daha uzun yıllar konuşulacak bir beyannamedir." dedi.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin Şuşa Beyannamesi ile kalitece daha üst düzeye taşındığını ifade eden Bayramov, "Yeni gelişim perspektiflerinin temeli atıldı. Burada siyasi, ekonomik, insani, askeri, savunma, Türk dünyasına yönelik mesajlar, Azerbaycan ve Türk diasporalarının faaliyetine yönelik, bölge sorunlarının çözümüne yönelik mesajlar yer alıyor. Bu beyanname sadece Azerbaycan ve Türkiye'yi değil bölge ülkelerini de olumlu etkileyecektir. Bu yeni realitedir. Azerbaycan ve Türkiye herkesi bu yeni realiteden faydalanmaya davet ediyor. (Şuşa Beyannamesi) bölgemizde barış ve kalkınmaya hizmet edecektir." ifadelerini kullandı.

"Türkiye, Karabağ'ın imarında ciddi rol oynuyor"

Bayramov, Karabağ'da kapsamlı imar çalışmaları başlattıklarını belirterek "Türkiye, Karabağ'ın imarında ciddi rol oynuyor. Bazı zorluklarla karşılaşıyoruz. Bölge, 30 yıllık işgal döneminde Ermenistan'ca mayınlarla zehirlendi. Geçen hafta Ermenistan Ağdam bölgesinin mayın haritasını Azerbaycan'a verdi. Kendilerinin verdiği bilgilere göre sadece Ağdam'da 97 bin mayın döşemişler. Türkiye bu konuda da ilk günden itibaren Azerbaycan'a destek veriyor. Kalabalık Türk heyeti Azerbaycan'da mayın temizleme işinde görev yapıyor. Türkiye aynı zamanda Azerbaycanlı mayın arama ekiplerine de eğitim veriyor." dedi.

Mayın temizleme çalışmalarına eş zamanlı olarak altyapı çalışmalarına da başladıklarını bildiren Bayramov, yol, elektrik hattı ve havalimanı inşaatlarında Türk şirketlerinin yer aldığını bildirdi.

Bayramov, işgalden kurtarılan bölgelerin büyük potansiyele sahip olduğunu, oralarda daha çok işlerin yapılacağını söyleyerek projelerde başta Türkiye olmak üzere dost ve kardeş ülkelerin şirketlerine öncelik tanıyacaklarını kaydetti.

"Azerbaycan, sorumlu davranıyor"

Azerbaycan ile Ermenistan sınır hattında zaman zaman yaşanan gerginlikleri de değerlendiren Bayramov, şunları söyledi:

"İki ülke arasında bugüne kadar sınır hattı mevcut olmadı. Bunun nedeni işgaldi. Topraklarımız 30 yıldır işgal altında bulunduğu için Azerbaycan sınırlarını kontrol edemiyordu. Geçen yıl 44 günlük savaşta toprak bütünlüğümüzü temin ettik ve Ermenistan'la aramızda 398,7 kilometrelik sınırda kontrolü sağladık. Taraflar arasında sınır hattı konusunda fikir ayrılığı, farklı yaklaşımlar var. Çünkü Sovyetler döneminde sadece idari sınırlar vardı. Taraflarda haritalar var ve bu haritalar bazı yerlerde farklılık gösteriyor. Bizim tutumumuz şöyledir. Taraflar arasında çalışma grupları oluşturulmalı, uzmanlar haritaları inceleyerek sınır hattını belirlemelidir. Azerbaycan, sorumlu davranıyor ve sınırda daha büyük gerginlik olmaması için elinden geleni ediyor."

Bayramov, Karabağ'da ateşkesin gözlemlenmesi kapsamında kurulan Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezinin faaliyetini takdir ettiklerini de kaydetti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, AA'ya değerlendirmelerde bulundu
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, AA'ya değerlendirmelerde bulundu
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, AA'ya değerlendirmelerde bulundu
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, AA'ya değerlendirmelerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş

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