Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halefov, ABD Büyükelçisi ile Los Angeles'i görüştü Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halefov, Los Angeles kentinde Ermenilerin Azerbaycanlılara saldırmasının ardından ABD'nin Bakü Büyükelçisi Earle Litzenberger ile görüştü.

Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halefov, Los Angeles kentinde Ermenilerin Azerbaycanlılara saldırmasının ardından ABD'nin Bakü Büyükelçisi Earle Litzenberger ile görüştü.

Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov yaptığı açıklamada, ABD'nin Bakü Büyükelçisi Earle Litzenberger ile Los Angeles'ta Azerbaycanlılar ve Ermeniler arasında çıkan olaylar hakkında görüştüğünü bildirdi. Halefov, "ABD'nin Azerbaycan Büyükelçisi ile görüştüm. Bilgilerimize göre Los Angeles'taki Ermenilerin yaklaşık 3 bini, az sayıda olan ve Azerbaycanlılara saldırarak yaraladı, sembollerimizi tahrip etti ve ahlaksız davranışlarda bulundu" dedi. Tüm olayların polisin gözü önünde meydana gelmesinden üzüntü duyduğu belirten Halefov, "Vatandaşlarımızın ve topluluk üyelerimizin dokunulmazlığını koruyamadılar. ABD Büyükelçisi de bunu kabul etti. Soruşturma başlatıldı ve failler adalete teslim edilecek" ifadelerini kullandı.

"Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarımızı geri alacak güce sahiptir"

"Benzer toplantılar diğer ülkelerin büyükelçileriyle de yapılıyor" diyen Halefov, "Azerbaycan devleti her vatandaşının yanındadır ve onları korumak için gerekli tüm adımları atmaktadır" dedi. Halefov Ermenistan'ın yurt dışındaki Azerbaycan misyonlarına baskı yapmasına asla izin verilmeyeceğini belirterek, "Tüm bu tehditler kararlı bir şekilde önlenecektir. Bugünkü Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarımızı geri alacak güce sahiptir. Devletimiz her zaman vatandaşlarımızı korumaya ve desteklemeye hazırdır" ifadelerini kullandı.

Saldırganların bazıları yakalandı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Leyla Abdullayeva, ABD'nin Los Angeles kentindeki protesto sırasında Azerbaycanlı bir kadına saldıran bir Ermenin tutuklandığını ve mahkemeye çıkarılacağını belirtti. Abdullayeva, Azerbaycan'ın Belçika'daki diplomatik temsilciliğinin civarında da radikal Ermeniler tarafından Azerbaycanlılara yönelik gerçekleştirilen saldırının ardından toplam 15 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Ne olmuştu

Azerbaycan'ın Los Angeles Başkonsolosluğu önünde toplanan yüzlerce Ermeni gösteri gerçekleştirmiş, 30'a yakın Azerbaycanlı da Ermenilere karşı Başkonsolusluk önüne gelmişti. Karşıt gösteri düzenleyen Azerbaycanlılar, olay yerinde bulunan polislere rağmen Ermenilerin saldırısına uğramıştı. Azerbaycan'ın Los Angeles Başkonsolosluğu tarafından yapılan açıklamada, saldırı sonucu 7 Azerbaycanlının yaralandığı, 4'ünün hastaneye kaldırıldığı bildirilmişti. - BAKÜ

Kaynak: İHA