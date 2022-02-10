Azerbaycan Devlet Petrol Şirketinde görev değişimi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) Başkanı Rövnak Abdullayev'i görevden alarak Ekonomi Bakan Yardımcısı olarak atadı.

Aliyev, SOCAR ve Ekonomi Bakanlığında görev değişiklikleriyle ilgili kararnameler imzaladı.

Kararnameyle 2005'ten bu yana yürüttüğü SOCAR Başkanlığı görevinden alınan Abdullayev, Ekonomi Bakan Yardımcısı olarak atandı.

Aliyev, bir diğer kararnameyle Ekonomi Bakanı Birinci Yardımcısı görevini yürüten Rövşen Necef'i SOCAR Başkanı Birinci Yardımcısı görevine getirdi. SOCAR'a yeni başkan atanana kadar kurumun yönetimi Necef'e verildi.

Ekonomi Bakan Yardımcısı Elnur Aliyev de Ekonomi Bakanı Birinci Yardımcılığına terfi etti.