Son dakika haberi: Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) tarafından yapılan açıklamada, Hazar Denizi'ndeki söz konusu patlamanın Ümid doğal gaz sahasından 10-12...
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Son dakika haberi: Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) tarafından yapılan açıklamada, Hazar Denizi'ndeki söz konusu patlamanın Ümid doğal gaz sahasından 10-12...

Son dakika haberi: Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) tarafından yapılan açıklamada, Hazar Denizi'ndeki söz konusu patlamanın Ümid doğal gaz sahasından 10-12...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika 3. sayfa haberi: Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) tarafından yapılan açıklamada, Hazar Denizi'ndeki söz konusu patlamanın Ümid doğal gaz sahasından 10-12 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirtilerek, "SOCAR'ın doğrudan kontrolü altındaki açık deniz platformları ve endüstriyel tesislerde herhangi bir...

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) tarafından yapılan açıklamada, Hazar Denizi'ndeki söz konusu patlamanın Ümid doğal gaz sahasından 10-12 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirtilerek, "SOCAR'ın doğrudan kontrolü altındaki açık deniz platformları ve endüstriyel tesislerde herhangi bir kaza yaşanmadı ve çalışmalar normal seyrinde devam ediyor" denildi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haberi: Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) tarafından yapılan açıklamada, Hazar Denizi'ndeki söz konusu patlamanın Ümid doğal gaz sahasından 10-12... - Haberler
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