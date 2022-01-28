Azerbaycan Devlet Petrol Fonu, TCMB'ye 1 milyar avro yatırdı
AA, Ruslan Rehimov - Ekonomi
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Azerbaycan Devlet Petrol Fonu (SOFAZ), Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasına (TCMB) 1 milyar avro tutarında mevduat yatırdı.
Azerbaycan Devlet Petrol Fonu (SOFAZ), Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasına (TCMB) 1 milyar avro tutarında mevduat yatırdı.
SOFAZ'dan yapılan açıklamada, yatırılan mevduatın 6 ay vadeli olduğu belirtildi.
Açıklamada, Türkiye'de finansal istikrara olumlu katkı sağlayan bu yatırımın SOFAZ'ın yatırım stratejisi çerçevesinde yapıldığı kaydedildi.
AA / Ruslan Rehimov - Ekonomi