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Azerbaycan Devlet Petrol Fonu, TCMB'ye 1 milyar avro yatırdı

AA, Ruslan Rehimov - Ekonomi
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Azerbaycan Devlet Petrol Fonu, TCMB'ye 1 milyar avro yatırdı

Azerbaycan Devlet Petrol Fonu (SOFAZ), Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasına (TCMB) 1 milyar avro tutarında mevduat yatırdı.

Azerbaycan Devlet Petrol Fonu (SOFAZ), Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasına (TCMB) 1 milyar avro tutarında mevduat yatırdı.

SOFAZ'dan yapılan açıklamada, yatırılan mevduatın 6 ay vadeli olduğu belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'de finansal istikrara olumlu katkı sağlayan bu yatırımın SOFAZ'ın yatırım stratejisi çerçevesinde yapıldığı kaydedildi.

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AA / Ruslan Rehimov - Ekonomi

Azerbaycan, Petrol, TCMB, Ekonomi, Haber

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