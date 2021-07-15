Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesinde "Hoca Ahmet Yesevi ve Türk Dünyası" Konferansı Yapıldı

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Türk Dünyası İşletme Fakültesi konferans salonunda Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız'ın katılımıyla "Hoca Ahmet Yesevi ve Türk Dünyası" konferansı gerçekleşti.

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Türk Dünyası İşletme Fakültesi konferans salonunda Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız'ın katılımıyla "Hoca Ahmet Yesevi ve Türk Dünyası" konferansı gerçekleşti.

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Türk Dünyası İşletme FakültesiDekanı Prof. Dr. Hayati Beşirli, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Kalite Birim Başkanı Kasımov, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrencinin katılımıyla gerçekleşen konferansta, Ahmet Yesevi Hazretlerinin hayatı, eserleri ve hikmetleri anlatıldı.

Konferans sonrasında öğrencilere Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından hazırlanan Azerbaycan Türkçesi ile yayımlanan Ahmet Yesevi kitabı hediye edildi.

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Kaynak: Habermetre