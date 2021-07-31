Azerbaycan'dan Türkiye'ye yangın felaketiyle mücadeleye destek için ikinci ekip gönderiliyor

Azerbaycan'dan Türkiye'ye orman yangınlarıyla mücadele için 220 kişilik ikinci bir ekip ve 1 helikopter daha gönderileceği bildirildi.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye orman yangınlarıyla mücadele için 220 kişilik ikinci bir ekip ve 1 helikopter daha gönderileceği bildirildi.

Azerbaycan, yangın felaketiyle mücadele eden Türkiye'ye destek için ikinci kez harekete geçti. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla, Bakanlığa bağlı 220 kişilik yangına müdahale ekibinin orman yangınlarını söndürmek için Türkiye'ye gönderilmek üzere hazır duruma getirildiği ve ilerleyen saatlerde Türkiye'ye doğru yola çıkacakları belirtildi. Açıklamada, Türkiye'ye 220 kişilik yangına müdahale ekibinin yanı sıra 1 helikopter, 53 itfaiye ve özel kurtarma ekipmanının gönderileceği kaydedildi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı