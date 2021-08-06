Azerbaycan'dan Türkiye'deki yangın bölgesine destek için itfaiye ekipleri gelmeye devam ediyor
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Azerbaycan'dan Türkiye'deki yangın bölgesine destek için itfaiye ekipleri gelmeye devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Gökmen Şahin - Haberler | Güncel

Azerbaycan'dan Türkiye'deki yangın bölgesine destek için itfaiye ekipleri gelmeye devam ediyor Türkiye'nin Antalya, Muğla ve Aydın illerinde devam eden orman yangınlarına müdahale etmek için Azerbaycan'dan itfaiye ekipleri gelmeye devam ediyor.

Azerbaycan'dan Türkiye'deki yangın bölgesine destek için itfaiye ekipleri gelmeye devam ediyor

TRABZON - Türkiye'nin Antalya, Muğla ve Aydın illerinde devam eden orman yangınlarına müdahale etmek için Azerbaycan'dan itfaiye ekipleri gelmeye devam ediyor.

Sarp Sınır Kapısı'ndan giriş yapan 160 adet itfaiye eri ve 40 adet itfaiye aracı klakson ve sirenlerle bu akşam Artvin, Rize, Trabzon güzergahı boyunca Ege ve Akdeniz bölgelerine doğru hareket etti. Türkiye'ye girdikleri andan itibaren Karadeniz Sahil Yolu boyunca vatandaşlar itfaiye ekiplerini yoğun sevgi gösterilerinde bulunurken, onlar da sirenlerini çalarak bu sevgiye karşılık verdi. Polis ekipleri itfaiye araçlarının geçişlerinde yol boyunca güvenlik önlemi aldı.

Azerbaycan'dan Türkiye'deki yangın bölgesine destek için itfaiye ekipleri gelmeye devam ediyor
Azerbaycan'dan Türkiye'deki yangın bölgesine destek için itfaiye ekipleri gelmeye devam ediyor
Azerbaycan'dan Türkiye'deki yangın bölgesine destek için itfaiye ekipleri gelmeye devam ediyor
Azerbaycan'dan Türkiye'deki yangın bölgesine destek için itfaiye ekipleri gelmeye devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökmen Şahin

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